﻿台慶頒獎禮前出口術 黃智雯延婚期效忠 李佳芯出聲爭視后

黃智雯憑《三個女人一個「因」》衝擊視后大滿貫，Mandy強調攞埋就更好，「之前讀過正向心理學，有好事發生就盡情享受辛苦帶嚟嘅喜悅，但要定立界線，唔好開心過籠，否則會好失望。」對劇中演繹三重性格，Mandy坦言拍攝其間是痛苦的：「係演員夢寐以求嘅角色，相對好大壓力，因為太投入，拍完幾個月仲有後遺症，『熄唔到機』搞到個人好恍惚，人哋叫我都聽唔到，旅行都enjoy唔到，但又好享受全程投入到忘我境界嘅感覺，真係有小小變態。」
問到再下一成要唔要結婚來喜上加喜？黃智雯就話要睇timing，呢刻想喺事業上再有啲突破。(男友豈非等到頸都長？)她笑住承認：「咁大家有共識，就算唔結婚關係都可以好好，到right timing自然會發生。」
拎獎回饋支持者
至於李佳芯就持兩大理由做視后：「我向來唔鍾意參加比賽所以同獎項無緣，成日覺得『每個人有唔同嘅叻！點解喺同一個範疇要死爭一個獎？得獎嗰個又唔一定係最叻嗰個。』但今年對獎項有全新感受。因為拍《BB來了》太辛苦，嗰時剛做完子宮囊腫切除手術得返半條人命，講嘢都唔夠力，仲要演發癲、鬧交同爆喊劇情，要好辛苦咁push出嚟。」明示點都要拎獎獎勵自己。
另一原因是Ali發現身邊多咗好多人支持，「攞到獎佢哋會為我開心，男友都係默默支持我嘅其中一個，原來攞獎有重要性，唔係只向我一個人交待，既然一年拍3劇都冇停過，加埋人哋都畀咁大肯定我，點解我要冇信心？我要俾返個Credit自己。」另外，就算升呢視后，都唔怕同男友距離愈拉愈遠，她大派定心丸說：「一段關係好與壞在乎點相處，我哋好成熟，識得過濾，有啲嘢唔使聽唔使理。」
採訪：方騫平、杜淑霞 攝影：李權威
髮型：Hei@hair 化妝：Phoebe Yung 服裝：*N12H*
場地：Centre De VIN 鳴謝：Barry @relaxdearhk (黃智雯)
髮型：jay 化妝：Stephen 服裝：The Surian 鞋：Jimmy choo 場地：hair@又一城 (李佳芯)
髮型：Price Wong by HH 化妝：Chloe Yu
場地：HH hair.nail（袁偉豪）