﻿袁偉豪對封三料視帝平常心

袁偉豪（Ben）對早前憑《棟仁的時光》首奪星馬視帝已覺好滿足，對於能否成三料視帝，他坦言以平常心看待，「我好想得獎係大家都覺得實至名歸，老實講今年嘅表現未至於可以得到。試過憑《城寨英雄》嘅「牙佬」得「我最喜愛角色」，當時冇準備，今次點都會準備返一分鐘致謝詞。」問到本地頒獎禮提名作品變為《再創世紀》會否減低信心？他不作否認，「咪係囉！所以都係平常心去睇，志在參與。今年最滿意作品其實係《三個女人一個「因」》，因為放咗好多自己生活嘅嘢入角色，演得好活潑生鬼，自己好鍾意，不過冇提名都無辦法，始終每個頒獎禮都有自己嘅制度。」講到大家都期望他封三料視帝後迎娶女友張寶兒，Ben大讚寶兒好縱他，「佢係個好好女仔，我做任何嘢佢都支持同陪伴，唔會哦我，都會諗兩、三年後結婚，不過呢啲嘢唔好講太多，到時撻Q就唔好啦！」不過，他坦言早前爸爸離世，思想上有所轉變，他眼濕濕話：「妹妹又嫁咗，都要負責擔起頭家，代爸爸照顧媽咪，依家仲會成日掛住爸爸，可惜佢睇唔到我攞獎，但我覺得佢會知道，依家有新工作都會同佢講聲。」