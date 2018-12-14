處男下海拍微劇場 ﻿周奕瑋鄺潔楹﻿﻿零下30度談情﻿

35歲的「日本達人」周奕瑋（Jarvis）主持旅遊節目《周遊東京》系列夠貼地，連有要求的Do姐(鄭裕玲)都公開讚好，帶動他人氣急升。最近佢就有份拍攝TVB新製作的聖誕微電影劇場《聖誕極光傳說》，仲可以同32C仙氣女神鄺潔楹(Judy)做拍擋，正式撈過界，他卻謙稱：「因為我身高得165cm，正正可以襯到全公司最『高』嘅女藝員Judy，佢得155cm咋！其次喺劇中做純情毒男，同現實中某部份嘅自己係有啲似嘅。」採訪：方騫平







劇中周奕瑋演宅男，在公司沒有存在感，連做Judy觀音兵的資格都談不上，但兩人卻在加拿大黃刀鎮重遇且克服嚴寒一齊冒險，所以兩人有情深擁抱及面貼面親密場口，「我同鄺潔楹識咗好耐，對方入行時同我一齊做《娛樂新聞台》，之後喺唔同節目都有合作，但拍前都有擔心過對住熟人做親熱戲會點？又怕戲屎會拖垮大家進度。原來喺零下30度拍外景係唔會撻得着，就連尷尬都冇，因為太凍。」Jarvis同Judy喺聖誕樹下凍到呆咗，完全Feel唔到浪漫氣氛，只知塊面好赤，下顎僵硬到連對白都講唔到，兩人仲話互check對方鼻水、鼻毛有冇結咗冰，超搞笑。「因為劇中話我好迷戀Judy，佢就乘機取笑我：『你都有今日喇』，因為之前合作會似前輩咁教佢。」首拍微劇場嘅Jarvis因Judy話佢好用力演宅男，所以講到明唔敢睇返自己做成點。



此行兩人去咗加拿大黃刀鎮10多日，曾到北海道的Jarvis話未經歷過咁凍，仲要戶外取景，有好大挑戰：「我最怕凍親耳仔，有次冇帶護耳罩拍堆雪人場口，拍完已凍到暈暈哋，返到室內溫暖地方天旋地轉，凍到嘔，啲人形容凍到嘔好搞笑咁，但真實體驗有中暑作嘔feel，幾乎要攬住廁所嘔。」而無揸車11年嘅Jarvis要重拾軚盤，而且仲要載住仙氣女神喺雪地行駛，佢話超大壓力。



