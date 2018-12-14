馮允謙恨同釗峰開「雙Fung」騷

近日加盟寰亞娛樂的馮允謙(Jay)，日前首次跟寰亞傳媒集團執行董事陳志光，藝人梁釗峰、吳崇銘（King）、蘇麗珊和黃淑蔓等提早聖誕聚餐。Jay表示希望與同公司的歌手Crossover擦出火花，他說：「我好想同King玩音樂，又想同釗峰開『雙Fung』演唱會，即興Jam歌。」蘇麗珊自動請纓做他們演唱會嘉賓或MV女主角，並謂望明年可挑戰更多新角色，恨演民初電影。而明年要應付DSE考試的黃淑蔓表示新年願望是「入到大學」。唱而優則演的釗峰和King趁C AllStar休團其間各自發展理想。下周推出個人唱片的釗峰，揚言要封參與國際性打碟表演的King做「國際King」。



