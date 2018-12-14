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口罩黨公司樓下舉牌 華仔斥指責無稽失實

2018-12-14 列印
■華仔近日正積極為跨年騷綵排。資料圖片
■招雪梅昨展示戴口罩人士舉牌的圖片。
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　　劉德華的跨年演唱會明日起在紅館舉行，他旗下的映藝劇團位於九龍灣的寫字樓樓下，近日出現戴黑口罩人士舉起寫有「還我血汗錢」、「無信無德」字樣的紙牌。映藝劇團昨發聲明澄清，有關指責內容屬無稽失實。

　　映藝承認曾與台灣聚善美文創娛樂有限公司，就華仔的演唱會簽訂投資協議書，惟聚善美違約轉讓演唱會投資權，映藝遂書面通知聚善美負責人終止合作，並按協議條款沒收投資款。映藝認為聚善美若不服，可按協議到香港國際仲裁中心進行仲裁。

　　映藝總經理招雪梅昨與律師召開記者會，問到華仔的演唱會進行時會否要求警方加強保安？招雪梅說：「我們會準備足夠人手維持秩序，確保觀眾安全及順利舉行，(華仔可會感到害怕？)他會專心做好演唱會。(會要求警方在演唱會場地加強巡邏？)我們與保安匯報了事件，相信警方會有適當處理。」

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