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被指推劇失視后獎 李佳芯笑言：唔會咁蠢

2018-12-14 列印
■馬德鐘(左三)獲「雙料視帝」袁偉豪投他視帝一票。
■爭取休息時間的Ali否認因推劇失視后。
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　　無線昨晚在電視城舉行職藝員盆菜宴，候選視帝后紛趁機落力拉票，李佳芯(Ali)表示如得獎保證會唱歌給大家聽，至於有報道指她因推《禍後》一劇失視后，她承認劇組曾接洽，但否認推劇，只因早前壓力大，情緒影響免疫力及內分泌失調以致爛面，要爭取休息時間，她直言「推劇都攞完獎再推，唔會咁蠢。」

　　離巢後首次出席盆菜宴的馬德鐘，笑言無想過來拉票，至於張衛健會否成為最大「攔路虎」？他表示有競爭觀眾才會看得緊張，自己則看好合作《跳躍生命線》的Ali奪獎。至於今年首嘗星馬「雙料視帝」的袁偉豪直言喜悅已夠大，不奢望成為三料視帝，會將一票投給馬德鐘。

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