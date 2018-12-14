﻿《MAMA》大軍抵港惹尖叫 宋仲基鞠躬冧爆接機粉絲

韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）香港場，將於今晚在亞洲國際博覽館舉行，大批韓星昨日陸續抵達，機場星光此起彼落，粉絲紛發出尖叫聲！再度擔任大會司儀的宋仲基現身時向熱情粉絲揮手鞠躬；男團Wanna One的人氣成員姜丹尼爾清晨抵港後，不忘在社交網的限時動態答謝酒店職員為他準備的生日佈置。



一年一度的《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）日前已分別在韓國及日本舉行，香港場將於今晚假亞洲國際博覽館舉行。人氣韓團防彈少年團（BTS）和Wanna One前晚完成MAMA日本場後漏夜抵港；連續第二年擔任香港站司儀的宋仲基，以及一眾表演嘉賓包括車勝元、安宰賢、徐玄振、鄭麗媛、表演嘉賓Janet Jackson等也於昨日陸續抵港。



Janet Jackson任表演嘉賓



宋仲基昨午現身，未有戴上口罩的他見現場的熱情粉絲時，不忘揮手兼鞠躬，貫徹其親民的形象。經常來港的安宰賢，步出機場時更企定定讓粉絲和現場傳媒拍照。TWICE則於下午2點半抵港，但九缺一獨欠成員彩瑛，她們也包到冚兼以長髮遮面，不過聽到粉絲尖叫也有打招呼。至傍晚6時許，剛出道的12人女團IZ*ONE首度來港，粉絲即尖叫歡迎，有粉絲拉橫額歡迎成員之一、HKT48成員宮脇咲良，部份成員無戴口罩，並微笑向粉絲打招呼。



至於Wanna One的人氣成員姜丹尼爾，剛於本周一度過22歲生日，他昨晨抵達下榻的酒店房後，見職員為他佈置的生日裝飾大感驚喜，更立即在社交網更新限時動態答謝。另外，女團MAMAMOO成員華莎前晚於MAMA日本場演出，不過她以紅色極短連身褲性感露半股現身，事後被批評衣着過於暴露及舞姿色情味濃。華莎所屬的事務所回應，稱華莎的造型只是配合舞台演出，並無賣弄色情的意思。



本報記者