﻿巴打慢用試性感戰衣中門大開 準視后陳煒爆前夫想復合

45歲的陳煒（煒哥）憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角爭視后，雖然獎項未揭曉，但先贏民意被封為「民選視后」。頒獎禮前夕，煒哥神采飛揚去時裝設計師老友何國鉦（Dorian）的工作室試兩套超性感戰衣，分別有中門大開能見盡胸形的「巴打慢用珍藏系列」及「熟女深坑美人魚系列」。可以試靚戰衣，觀眾又撐佢拎視后，全程笑唔停嘅煒哥忍唔住爆之前決絶分手，又好少掂佢的前夫顏志行不時主動關心她兼報告生活狀況，疑似想復合，咁煒哥點睇呢？「o依家我唔係好想喎！」係威水嘅。



當日陳煒先化身deep Ｖ「美人魚」，展露香肩及5吋深坑「事業線」，性感又迷人。之後她再換上一套「中門大開」能展露南北半球的晚裝，正到噴汁。Dorian激讚煒哥是好衣架：「無論身形同樣貌，煒哥都好sharp，以前pat pat大啲，o依家身形比例好均勻，可能人紅起嚟會特別靚，o依家見佢頭頂有光環，我早已投佢一票，對佢有信心。」陳煒坦言係刻意減肥嘅效果，所以上圍相對縮咗水。Dorian以專業角度安慰煒哥，「數字大細唔係問題，最重要比例好。」煒哥隨即和應：「最緊要個(胸)形要靚！」語畢忍唔住取笑自己唔知醜。至於係咪要「胸」走視后對手黃智雯、李佳芯等？她大笑說：「咁唐朝係要(身材)澎拜啲嘅，而爭視后嘅，以我5呎6吋最高，年紀最大，人生閱歷又多，乜都多啲啲都算係優勢，高頭大馬會更吸睛，着衫會靚啲同埋show到多啲線條。」



煒哥唔想復合



煒哥恨攞獎恨到出面，既然觀眾畀支持，最好想一箭雙鵰攞完「最受歡迎電視女角色」再攞視后。她自爆：「前夫有傳短訊支持我，話無論我攞唔攞到，都係佢心目中嘅視后，仲話我拍嘅劇佢都有睇，當然，見到咁窩心訊息係開心嘅，o依家我哋經常有傳短訊互相關心，佢會主動講生活瑣事、工作狀況。」對於前夫係咪回心轉意？曾因離婚搞到有情緒問題的煒哥答，「唔知呀！哈！或者坐低傾吓，可能佢未有新目標，否則睬你都傻。(有冇機會復合？)我自己唔係好想，我適合香港生活，佢啱台灣生活，兩人工作性質又有距離。其實再走埋一齊對大家未必係好事，做朋友幾好，現階段我專注工作，生活上唔使有佢，只當佢係親人咁互相關心就可以。」



她還指當日被離婚好迷失好慘：「我係畀人拋棄喎，我到底有乜咁差？點解唔要我？呢件事令自己冇晒信心。所以初入TVB時只要求做配角，因為好需要時間重建信心，同埋適應新公司。好彩從拍劇上得到肯定，o依家多咗經歷，我樂於接受新挑戰，更加可以掌握到有難度嘅角色。」



採訪：方騫平 攝影：李權威 場地、服裝：何國鉦（Dorian）