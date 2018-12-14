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﻿輕評對手

2018-12-14 列印
眼神有戲 「太平公主」連眼神都有戲，難怪被推為「民選視后」。
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李佳芯

「Ali貼地親民好生鬼，以佢演齡演新任媽媽非常唔錯，好到位。」

黃智雯

「我哋合作過，佢係好有實力嘅演員，佢喺《三個女人一個「因」》演三重性格，觀眾會睇到佢嘅演戲變化，係好大優勢。」
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