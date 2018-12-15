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阿嬌喜帖會「放電」 祖兒備戰到賀婚禮

2018-12-15 列印
■祖兒謂好多謝阿嬌忙仍幫手賣衫。
■阿嬌送贈傳媒的喜餅盒上，亦有她和賴弘國的Q版肖像。
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　　容祖兒昨晚在尖沙咀出席品牌活動時透露，將休息準備下周阿嬌的婚禮，並多謝阿嬌抽空幫她搞POP UP STORE，蔡卓妍和鄭希怡都有幫忙，她又爆張敬軒最近成立市場策劃公司很忙，答應出衫仍未拿到。

　　阿嬌下周四和老公賴弘國在港擺酒，她的經理人霍汶希（Mani）昨在網上晒阿嬌的喜帖，一對新人以「尿袋」（流動充電器）當喜帖，印有一對新人Q版肖像，Mani謂收到最開心的「紅色炸彈」！

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