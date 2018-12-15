﻿《MAMA》群星辣㷫亞博全場Fans 防彈少年團搶先掃獎

韓國Mnet主辦年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）香港場昨晚在亞洲博覽館舉行，群星撐場，全場Fans反應熱烈！適逢今年舉辦第十年，大會司儀宋仲基直言別具意義！人氣男團防彈少年團（BTS）、Wanna One小分隊Triple Position在紅地氈及甫開場已率先捧獎！



韓國年度音樂頒獎禮《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）香港站昨晚舉行，大批韓星歌手陸續亮相紅地氈，《與神同行》男星金東旭與《鬼怪》女星李伊結伴行、劇集《Beauty Inside》女星徐玄振、型男車勝元、李鎮旭；組合TWICE、MOMOLAND、GOT7、防彈少年團（BTS）、Wanna One齊人現身；國際巨星Janet Jackson和大會司儀宋仲基則壓軸踏上紅地氈。



宋仲基榮幸見Janet Jackson



宋仲基表示MAMA今年舉辦十周年極具意義，「剛見Janet Jackson，不敢相信親眼見到她，歷年來有很多外國明星來MAMA，今次已十周年好榮幸！」他又透露正忙於拍攝劇集《阿斯達編年史》，預計拍攝3、4個月並於明年5月播映。至於任表演嘉賓的新加坡歌手林俊傑（JJ）則以英文表示，早期聽Rain、BoA的歌而接觸K-POP，曾與CNBLUE、Se7en合作，也會與有份出席頒獎禮的Roy Kim有合作機會。



TWICE奪跳舞女團獎



人氣組合BTS隊長RM打頭陣出場介紹今年主題，全場粉絲即時尖叫。大會司儀宋仲基出場就以普通話打招呼說：「大家好，好久不見，我是宋仲基！」男團Wanna One人氣十足，小分隊Triple Position（姜丹尼爾、朴祐鎮、金在煥）更先拔頭籌捧走最佳小分隊獎。BTS亦不讓勁敵專美，隨後分別獲頒MWAVE全球之選獎、最佳亞洲風格獎、最佳音樂錄影帶，組合在紅地氈上亦率先獲「I SEOUL U獎」表揚他們落力宣傳首爾。



女團TWICE獲頒最佳女子跳舞組合，台灣成員子瑜以普通話感謝公司JYP娛樂及粉絲給她們機會演出。女歌手Heize獲最佳Solo演出獎。另外，專程由美國來港出席頒獎禮的Janet Jackson，獲大會頒予啟發獎，現場歌手均站立致敬。Janet Jackson分享在現場想到的三個詞語，分別是「挑戰、熱誠和夢想」，又謂自小與家人表演啟發到挑戰夢想，感謝家人並希望女性不再被侵犯，亦不再有國籍之分及歧視！



本報記者