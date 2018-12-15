仙氣Baby紅氈鬥拋胸金成鈴
受害人痛失400萬樓按 假放貸真騙財 中介吸乾債仔
吸血中介，害人不淺。警方採取代號「勇戰者」的掃蕩行動，搗破多個吸血中介集團，前日搜查尖沙咀多處地點拘捕十二人，發現有多名受害人，涉款逾二千一百萬元，其中一名受害人按揭樓宇的四百萬元，竟被吸血中介騙去，...
2018-12-15
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購113萬噸美大豆 中國停加徵美汽車稅
中美貿易戰暫時停火九十日，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月，涉及二百一十一個稅目。美國農業部（USDA）日前指，中國向美國購買一百一十三萬噸大豆，是貿易戰爆發以來第一次。 中美貿易戰暫時停火。中國國務院表示，在二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會期間，國家主席習近平應邀與美國總統特朗普舉行會晤，就中美經貿問題達成了重要共識。為落實兩國元首共識，根據《中華人民共和國對外貿易法》及《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月，涉及二百一十一個稅目。 國務院關稅...
2018-12-15
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解款車車門突彈開 路人狂執錢
美國新澤西州一輛裝甲解款車周四在一條高速公路行駛途中，車門不知何故打開，跌出大量鈔票。許多尾隨的汽車紛紛停下，有人下車瘋狂「執錢」，引致大混亂，並導致兩輛汽車相撞。警方呼籲撿拾了鈔票的人，如果自願交回鈔票，就不會被起訴。 事發於當地時間周四早上八時半左右，該輛解款車沿着第三號高速公路向西行，駛到 MetLife運動場附近時，懷疑其中一個車門鎖有問題，車門彈開，大量鈔票散落路上。有司機立即下車瘋狂「執錢」，引致大混亂，亦有些人把拾到的錢交還給該銀行職員。 目擊者Betsy Richards指，「有一百美元，二十美元和五十美元的鈔票，有各種不同的面額，但(鈔票)太多而且四處分散...
2018-12-15
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皇璧複式戶享無敵海景
皇璧坐落青山分路荃灣段，環境清幽，私隱度高。是次介紹中層複式單位，實用面積約2,413方呎，採4套房間隔，空間超闊，居高臨下，可將汀九橋及青馬大橋一帶海景，盡收眼底。 皇壁坐落青山公路近水灣，...
2018-12-15
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內地經濟遜預期 恒指挫429點
內地11月經濟表現放緩，零售和工業生產數據表現較預期差，拖累內地股市低開後愈跌愈多，滬指更失守2600關收市，港股亦受拖累，連漲三日後見回吐，恒指收挫429點，收報26094，失守10天線（26381...
2018-12-15
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辛尼回勇主場食糖 藍翼展翅
浪子回頭金不換，正是曼城翼鋒利萊辛尼今季寫照。此子季初因態度懶散被主帥哥迪奧拿打入冷宮，幸隨即洗心革面贏回正選席位，還自發加操罰球換來上仗歐聯攻入個人首個自由球。為了繼續證明自己，他今晚英超主場勢率領藍月大破作客蟲愛華頓。（Now621台今晚8:30直播） 利萊辛尼季初被貶後備，九月初英超主場2:1擊敗紐卡素一戰更連大軍名單也沒份，有傳是藍月領隊哥迪奧拿不滿他操練時態度懶散。不過，此子沒有因而意志消沉，反而揚言要奮發自強：「己隊每個位置均有一至兩個好球員，輪換無可避免，同時為球隊帶來正面壓力。」 加操練罰球終見成效 將壓力轉化為動力的利萊辛尼九月中復任正選，表現也大幅提升，...
2018-12-15
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聖誕特賣 平掃實用膠鞋
以優質塑膠料打造的人氣巴西鞋履Melissa及Zaxy，於聖誕期間會進行大減價，部份精選貨品會以低至六折發售，當中包括成人、中童及小童鞋款，一於掃貨啦！ 巴西鞋履品牌Melissa以專利物料製造，質料...
2018-12-15
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《MAMA》群星辣㷫亞博全場Fans 防彈少年團搶先掃獎
韓國Mnet主辦年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）香港場昨晚在亞洲博覽館舉行，群星撐場，全場Fans反應熱烈！適逢今年舉辦第十年，大會司儀宋仲基直言別具意義！人氣男團防彈少年團（BTS）、...
2018-12-15
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好好過日子——盡興方散
一班舊同事約飯聚，在銅鑼灣「大三圓」，一進門有人跟我打招呼，原來是以前耀華街「漁一」飯店老闆Eric和阿勇。 「漁一」曾經是我的飯堂，以前每星期六打完網球之後，就會跟一班球友去「漁一」吃晚飯。從來不用叫菜，全由Eric發辦，次次滿意而歸。外地有朋友來香港，我也常帶去「漁一」吃飯，他們的「鹽焗黃腳鱲」從未令人失望過。 後來因為加租，「漁一」結業了，跟Eric和阿勇也沒再聯絡，不想竟在「大三圓」碰到，原來兩人已轉戰至此。這天照舊由Eric拿主意，點了一桌菜：拍青瓜海蜇頭、蜜汁叉燒、黑蒜螺頭燉雞湯、薑葱蒜子南非鮮鮑魚煲、鮮沙薑陳皮煎龍躉脊、新鮮菠蘿陳醋肉眼筋、魚湯鮮腐竹浸豆苗、大...
2018-12-15
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馬場浮世繪——金碧光芒力圖贏馬贈慶
頭場「金碧光芒」馬主金星根，縱橫飲食界多年，在港擁有多間菜館，近期亦成功將業務擴展到內地，其開設在成都的最新分店將於本月正式開幕，屆時他將親自前往當地主持儀式。在新店開張前夕，其愛駒「金碧光芒」恰好於...
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