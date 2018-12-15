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﻿仙氣Baby紅氈鬥拋胸金成鈴

2018-12-15 列印
■Baby的露背晚裝仙氣十足！
■宣美晒長腿搶鏡。美聯社
■金成鈴挽實安宰賢亮相紅地氈。美聯社
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  MAMA頒獎禮戰況激烈，場外紅地氈也成各女歌手、頒獎嘉賓的戰場！近年專注在內地發展的Angelababy（Baby），昨晚穿上露背晚裝，以頒獎嘉賓身份出席MAMA頒獎禮，不過她上樓梯時表現「論盡」，非常狼狽。Baby透露第二次參加MAMA，問到有否聽韓國歌？她坦言是天團BIGBANG的粉絲。韓國「美魔女」、年屆半百的金成鈴，穿藍色晚裝拋胸亮相，艷壓紅地氈。至於女歌手宣美則以粉紅色短裙晒招牌長腿兼露背性感搶鏡！
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