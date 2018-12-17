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江若琳出嫁在即未試婚紗

2018-12-17 列印
■婚禮剩返一個星期，Elaine話會努力做運動，希望瘦啲。
■Elaine透露婚禮Rundown由未婚夫安排，唔知對方準備咗乜。
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　　昨日，下周日結婚的江若琳出席婚前最後一個活動，問到結婚準備成點？她狂呻好崩潰，因為之前忙拍劇，依家都未派晒帖，連婚紗都未試。

　　對於婚宴排位，她亦相當頭痛，「原來排位係好深嘅學問，要諗吓邊個同邊個坐會有話題或者有冇不和，因為我哋想嚟嘅賓客都開心。」蕭氏夫婦將去英國度蜜月，但同樣乜都未Plan，只係訂咗機票，「到時會去睇波，可能會去埋西班牙睇波，係睇波之旅。」對於生仔，Elaine坦言想結完婚冇耐就有BB，但都係睇緣分。



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