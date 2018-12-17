  • 2018年12月17日 星期一
  • 21º
  • 45%
熱門： 消委會張栢芝袁木病逝蕭正楠黃翠如

日報新聞 > 娛樂

以浮誇造型突圍 ﻿組合LuvDat﻿﻿望為年輕人發聲﻿

2018-12-17 列印
■LuvDat話希望為年輕人發聲，會多搞學生騷。
■早前LuvDat趁西洋菜街殺街前，去作街頭演出。
■訪問當日，LuvDat巧遇師姐Gin Lee，即送上他們的《凹凸帝國》紀念品。
■以LuvDat做藍本的漫畫《凹凸帝國》。
■早前出席公佈活動，LuvDat話着住件歌衫確係有啲熱。
■LuvDat首次以造型去銅鑼灣街頭拍宣傳照，他們坦言有啲驚。
Previous Next

　　環球唱片新晉組合LuvDat（凹凸），一男一女成員分別是23歲的Vision及18歲的Victoria，組合如其名，二人一凹一凸互補不足，仲配合勁標奇立異搶眼球造型，他們解釋新歌《What Do You Say》正好講出組成目的，就是想為年輕人發聲，提醒大家唔使理其他人點睇，勇敢表達做番自己。

採訪：杜淑霞        髮型：Vanness Leung@Beijing Hair Culture

化妝：Lily Lam@ndnco        場地：SKYE@柏寧酒店

　　想不到LuvDat成團，全靠Vision親姐，Vision說：「我由中一開始參加歌唱比賽，屋企人好支持，特別係家姐，佢覺得我應該搵個女拍檔組團，4年前就喺網上發現咗Victoria，之後兩年我哋喺監製James Ting幫助下組團，後尾仲簽埋唱片公司。」當年只有14歲的Victoria靠跳舞片被發掘，想不到跟Vision一動一靜仲夾，「我鍾意唱快歌，好好動，但Vision鍾意中國風，好內外，咁樣我哋可以互補不足，大家好夾，好多人仲以為我哋係親兄妹，甚至係TwinsO添呀！」

　　講到浮誇造型， Vision解釋不是單純要標奇立異咁簡單，內裏有LuvDat想表達訊息，「概念其實嚟自監製幫我哋搵咗日本漫畫師原創嘅故事《凹凸帝國》，Victoria係『女皇』我係『伯爵』，漫畫師再配合我哋同造型師設計嘅造型，不過我哋唔係想標奇立異，只係好似我哋首歌《What Do You Say》，同埋我哋個組合成立目的一樣，只係想為年輕人發聲，提醒大家唔使理其他人點睇，勇敢表達做番自己。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd