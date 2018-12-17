以浮誇造型突圍 ﻿組合LuvDat﻿﻿望為年輕人發聲﻿

環球唱片新晉組合LuvDat（凹凸），一男一女成員分別是23歲的Vision及18歲的Victoria，組合如其名，二人一凹一凸互補不足，仲配合勁標奇立異搶眼球造型，他們解釋新歌《What Do You Say》正好講出組成目的，就是想為年輕人發聲，提醒大家唔使理其他人點睇，勇敢表達做番自己。



採訪：杜淑霞 髮型：Vanness Leung@Beijing Hair Culture



化妝：Lily Lam@ndnco 場地：SKYE@柏寧酒店



想不到LuvDat成團，全靠Vision親姐，Vision說：「我由中一開始參加歌唱比賽，屋企人好支持，特別係家姐，佢覺得我應該搵個女拍檔組團，4年前就喺網上發現咗Victoria，之後兩年我哋喺監製James Ting幫助下組團，後尾仲簽埋唱片公司。」當年只有14歲的Victoria靠跳舞片被發掘，想不到跟Vision一動一靜仲夾，「我鍾意唱快歌，好好動，但Vision鍾意中國風，好內外，咁樣我哋可以互補不足，大家好夾，好多人仲以為我哋係親兄妹，甚至係TwinsO添呀！」



講到浮誇造型， Vision解釋不是單純要標奇立異咁簡單，內裏有LuvDat想表達訊息，「概念其實嚟自監製幫我哋搵咗日本漫畫師原創嘅故事《凹凸帝國》，Victoria係『女皇』我係『伯爵』，漫畫師再配合我哋同造型師設計嘅造型，不過我哋唔係想標奇立異，只係好似我哋首歌《What Do You Say》，同埋我哋個組合成立目的一樣，只係想為年輕人發聲，提醒大家唔使理其他人點睇，勇敢表達做番自己。」



