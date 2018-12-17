有睇《大帥哥》 ﻿許志安﻿﻿撐張衛健做視帝﻿

許志安昨以行山大使身份在山頂廣場為行山節首辦的行山活動主持鳴槍揭幕儀式，為活動揭開序幕。問到老友張衛健昨晚有份角逐TVB視帝，安仔坦言對方在他心目中一直是視帝。



行山節度身訂做的主題曲《獅子山上》MV於活動上首播。安仔跟活動籌委會聯席主席高永文醫生大談主題曲的創作概念及行山小百科。



對於健仔有份角逐TVB視帝，安仔坦言︰「他一直在我心目中是視帝，叫他不要搞了，讓新一代玩吧！不要霸住視壇，（他說自己未拿過視帝？）在我心目中一直是視帝。（有捧他的場嗎？）他那套馬騮精嘛！哈哈！《大帥哥》嘛！支持張衛健。」再問到對於有機會奪得《叱咤樂壇頒獎禮》的「我最喜愛男歌手獎」的古天樂，他聞言即說，今次一定是他，因為全香港人也想看到他上台唱歌。



