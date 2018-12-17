《翔揸劉灘》添食殺落旺角 ﻿彭浩翔鄒凱光劉翁﻿﻿爆娛圈淒酸史﻿

由彭浩翔、鄒凱光(灘叔)及攝影師Sunny Lau（劉翁）聯合演出，以講兩性關係嘅《翔揸劉灘之潮潮的吹》棟篤笑將於明年1月移師到旺角麥花臣舉行Part 2。落到旺角，內容就更貼地，三人事先張揚會爆娛樂圈秘聞，劉翁更大笑說：「其中一個題目，係『你估吓我哋三個邊個食過女明星呢？』o依家先賣個關子，留待到時一定坦白話你知。」採訪：方騫平



攝影：李權威 化妝：Macy Chan 場地：九龍灣國際展貿中心



《翔揸劉灘》今年10月小試牛刀，反應好到不得了，連楊千嬅、陳靜及邵音音等都唱好，加開Part 2實行新曲加精選，鄒凱光笑說：「我哋會徇眾要求玩3P多啲互動，因為三個都係娛樂圈人，會有小小娛圈秘聞爆出嚟，如食過邊個女星？咁做係歌頌佢哋，唔紅又話唔講啫，都紅咗喇，但唔好誤會呢個係爆料show，呢個只係佔其中一part。」彭大導笑說：「原先我想爆栢芝生仔，哈，但都講晒咯。」鄒凱光默契地接住說：「咁唯有爆栢芝生仔前夕，彭浩翔搵咗四哥拍賀歲片《恭喜八婆》，當時四哥個樣特別瀟灑，可能兩件事有關連喎！」



三人一本正經話，所謂的爆料其實係以攝影、編劇、跟場、導演的所見所聞，分享好多娛樂圈血淚史，好似3級女星拍戲的淒酸，灘叔說：「以拍《肉蒲團》為例，AV女拍到全身冇晒力，攰到腿都張不開，要在場工作人員幫手托住隻腳從後推，等佢哋順利喺上面做，在場人清楚見到AV女赤祼祼下身連住條M巾繩，原來月事都要開工，我哋唔覺係邪，反而要同佢哋敬禮，畫面好淒酸，全部係好陰功嘅錢嚟。」另外，三人又笑爆昔日在旺角的「貼地文化」，「訓導主任」帶住唔同國家的「Miss」上樓「教學」獲唔少「學生」擁戴，而當年他們都有份喺「操場」睇「Miss」，仲睇到要留喺車上食外賣唔願走。



