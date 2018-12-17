﻿myTV SUPER首合拍原創節目率先點播 最新《走出韓妝教室》 香港篇今日上架

繼去年與CJ E&M HK合作推出「CJ韓國娛樂組合」後，myTV SUPER擴大與CJ E&M HK合作層面，聯同tvN Asia推出首個合拍原創時尚美妝節目《走出韓妝教室》(Get It Beauty On The Road) 香港篇，由韓國名模網紅Irene Kim夥拍黃翠如分享美妝潮流新趨勢，節目於今日正式上架。



MyTV SUPER Limited營運總裁林桂興先生表示：「myTV SUPER推出兩年多，無論收視點或用戶人數均取得佳績。成功實有賴各內容供應商全力支持，提供精采的節目給用戶觀賞。基於近年香港觀眾偏愛韓國影視節目及韓國文化，因此我們看準時機決心打造首個合拍節目，聯同CJ E&M HK和tvN Asia協力製作《走出韓妝教室》香港篇，為觀眾提供一個糅合香港特色和韓國風味的節目。」



KOL介紹日常化妝技巧



好多女性觀眾都愛看美容資訊節目，而近年同類型節目的佼佼者當然是韓國人氣扮靚節目《韓妝教室》，內容談及化妝、飲食、運動等女性關注的話題。由專業化妝師公開化妝秘技，亦會請來高人氣的KOL介紹日常生活中有用的化妝技巧。而《走出韓妝教室》則是其衍生出來的姊妹節目，早前就推出過新加坡篇及馬來西亞篇，今次則由CJ E&M HK及myTV SUPER共同製作香港篇，必定令香港觀眾非常期待。



美妝師教化大熱紅眼妝



《走出韓妝教室》香港篇除了有黃翠如和Irene外，還特別安排韓國專業美妝師Subin Kim專程由韓國來香港參與拍攝，第一集就教觀眾化今季大熱的「Girl Boss紅眼妝」。另外還保留了《韓妝教室》的經典環節Talking Mirror，第一集更邀得陳凱琳(Grace)為嘉賓，分享日常扮靚心得。除了保留人氣環節外，節目亦增設「What's in your bag」欄，黃翠如和Irene會去到香港不同地方，隨機搜查途人的化妝袋，第一集她們去到灣仔囍帖街，揭開香港女生化妝袋的秘密。



上架日期︰12月17日（星期一）、12月22日、29日及1月5日（星期六）(共4集）



上架位置︰myTV SUPER「《走出韓妝教室》香港篇」專區



撰文:廖思慧