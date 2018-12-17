﻿馬德鐘李佳芯首膺視帝視后 蕭正楠捧獎報囍：多謝太太黃翠如

無線《萬千星輝頒獎典禮2018》昨晚在將軍澳電視城舉行，共頒發16個獎項。回巢拍台慶劇的馬德鐘撼贏同樣闊別無線多年的張衛健，首度榮封視帝，粉碎推劇失獎傳聞的李佳芯則首登視后寶座。全晚最大驚喜是蕭正楠獲最受歡迎電視柏檔，多謝頒獎給他的黃翠如時，稱呼她為太太，突然宣佈已婚哄動全場！



昨晚舉行的無線《萬千星輝頒獎典禮2018》頒發「萬千光輝演藝人大獎」予薛家燕，家燕姐領獎時灑淚感恩演藝生涯60年，在人生最失意時多謝曾勵珍請她拍劇集《真情》。



其後洪永城與黃翠如向翠如的男友蕭正楠及好友曹永廉，頒最受歡迎電視拍檔獎，阿蕭致謝詞時突然公開謂：「好想多謝我太太黃翠如。」全場嘩然起哄，翠如喜極而泣！司儀笑言頒獎禮頓變婚禮，祝兩人永結同心。阿蕭坦言一直構思甚麼說話可感動太太，但腦仔有限，緊張了整晚，多謝她令自己學懂怎照顧人，學懂做一個男人，這個承諾都幾大因為全港人都看到。最後兩人更大方應要求在鏡頭前世紀咀嘴，返回座位時藝人紛上前恭喜。



馬明陳煒奪最受歡迎角色獎



今年的最佳男主角是回巢拍台慶劇《跳躍生命線》的馬德鐘，他以大熱姿態捧走視帝獎座。馬國明繼續與視帝無緣，今年則憑《宮心計2深宮計》任三恕一角蟬聯最受歡迎電視男角色獎，他在台上笑言不需給他紙巾，因自己並非代言人沒收錢，坦言對獲獎莫名其妙，叫大家毋須大反應，因不似蕭正楠已註冊！



今年視后是兩大熱門陳煒和李佳芯之爭，被指推劇失寵兼失視后的佳芯，終憑熱爆劇集《BB來了》首奪最佳女主角殊榮。陳煒則憑《宮心計2深宮計》太平公主一角獲最受歡迎電視女角色獎。最佳劇集就由《跳躍生命線》奪得，梁烈唯憑《是咁的，法官閣下》奪最佳男配角，最佳女配角獎則由《愛·回家之開心速遞》的林淑敏獲得；而何廣沛與馮盈盈分別獲頒飛躍進步男藝員、女藝員獎。