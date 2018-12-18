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城城封帝喜獲偶像頒獎

2018-12-18 列印
■城城獲偶像尊尼特普及茱麗葉庇諾什頒發影帝殊榮。
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　　首屆《海南島國際電影節閉幕式暨頒獎典禮》前晚於海南島三亞舉行，中外電影人雲集，包括：國際巨星尊尼特普、法國影后茱麗葉庇諾什、印度影帝阿米爾汗、成龍、郭富城、惠英紅、趙薇、徐錚等，場面熱鬧。

　　當晚更誕生雙帝一后，郭富城憑《無雙》及《我不是藥神》的徐錚雙雙封帝；至於影后則是演《找到你》的姚晨獲獎。城城於尊尼特普及茱麗葉庇諾什手上領取「年度最佳男演員」獎，可謂別具意義，因兩位都是他喜愛的演員，特別是尊尼特普，城城表示一直是對方粉絲，對他的出神入化演技尤其欣賞，二人其後一起參加祝捷會，熱情擁抱之餘亦分享對電影看法，希望日後二人有機會合作，題材可以是天馬行空。

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