親認誕下「小王子」 張栢芝第三胎已滿月

38歲的張栢芝盛傳上月在養和誕下第三胎，雖然栢芝一直沒有公開現身，但經常被網友野生捕獲其「產後」模樣，及至昨日其工作室終於證實喜訊，承認栢芝於上月誕下第三名兒子，但沒有提及BB生父是誰，內文寫道：「孩子與家人是栢芝一直以來守護的最重要的人，在接下來的日子裡，栢芝會全力為三個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品。 『小王子』滿月了，感謝大家的關心與祝福！」



栢芝亦於傍晚時份在剛開通的內地社交平台拍片，感謝網友祝福，只見身穿黃色大褸的她氣息甚佳，並說：「今日係我小王子滿月啦，亦多謝你哋支持，好感謝，好感恩啦，上天對我咁好，亦都好多謝我一班咁好朋友，多謝你哋，Thank you！」內地媒體更收到栢芝的禮餅，封套上印有栢芝一家四口Q版公仔，而栢芝與謝霆鋒所生的兩名兒子Lucas與Quintas亦充滿愛心地看着「小王子」，相當溫馨。



