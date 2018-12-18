﻿史上最強生日會 向華強70大壽 巨星名人拱照

中國星電影公司老闆向華強於本月16日70歲生日，前晚在灣仔舉行盛大生日派對，全城巨星名人紛至祝賀，這個「史上最強生日會」，連正在舉行演唱會的劉德華完騷後亦從紅館趕到現場，為向生大唱生日歌和送上祝福！向生的生日願望是活多20歲，向太陳嵐則希望到結婚40周年紀念（後年）再搞派對，最好是夫妻二人活到90歲依然行得、食得和玩得！







廣結人緣的向華強前晚獲不少圈中好友、巨星及名人到賀70歲生辰，包括英皇集團主席楊受成博士、何超瓊、關之琳、劉嘉玲、林建岳、鄭秀文（Sammi）、張家輝、李連杰、古天樂、黃柏高（Paco）、鄺美雲、徐小鳳、朱李月華與夫婿、陳百祥夫婦、呂良偉夫婦、任達華夫婦、張智霖夫婦和丁子高夫婦等，星光熠熠，陣容媲美金像獎！正在紅館舉行演唱會的劉德華，也在個唱結束後趕到派對現場，親為好友向華強賀壽，並上台大唱生日歌！



向太盼兩年後再開Party



向華強笑言生日願望是希望多活20歲，因為現在他只當自己有50歲。身旁的向太透露今次生日派對由她籌備，向華強直言好感動。問到可有愛的宣言？向太表示結婚已38年，隨即眼泛淚光說：「希望40周年（結婚紀念）再搞一次，而我們到90歲時，仍然行得、食得、玩得。」在旁的向華強也點頭同意。兒子向佐在生日會上，除了送上一幅黑澤明所畫的畫外，更唱梵文歌送給爸爸，他並指唱梵文歌是一個很大的祝福。問向華強可會想開拍《龍五傳》？他說：「唔好再搞呢啲嘢！（由兒子向佐接班？）再拍第二個。（大家想睇喎！）睇番《賭神》啦！」



鄭秀文表示收到邀請卡寫明不用送禮，所以將送禮的錢捐作慈善用途，而且她覺得人到已經很好，向生會好開心，又讚對方完全唔似70歲，並祝福向生70歲生日有心有力，拍攝更多好電影。在旁的張家輝指向生有練氣功，鄭秀文聞言即謂：「咁好成功喎！最緊要健康，生活快樂已經足夠。」問到想向華強開拍甚麼電影？Sammi說：「向生傳！（龍五傳？）向生最好唔好做主角，我擔心票房，向佐做啦！家輝做賭神，我做賭神老婆！」