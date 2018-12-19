﻿myTV SUPER聖誕新年電影推介 首部動保大電影《毛俠》今日上架

為宣揚保護動物信息，香港寬頻及myTV SUPER為觀眾呈獻香港首部動物保護大電影《毛俠》。救狗組織「毛俠」由四位成員組成，只要有流浪狗隻需要救援，「毛俠」就會立刻出動拯救。電影講述「毛俠」在拯救過程中遇到不少困難，當中在林盛斌主演的「食狗疑雲」、陳麗雲主演的「虐狗婆婆」和劉以達主演的「遺棄浪人」三個故事中，見證了人狗之間的深厚感情。由今日至2019年1月1日，只要登入myTV SUPER便可觀賞感人至深的《毛俠》，過一個愛心洋溢的聖誕和新年。



關於《毛俠》，香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光先生說：「我認為動物與人一樣需要被保護及關顧，當我看到《毛俠》這套電影，感受非常深，社會上有一班有心人盡心盡力去製作這套電影，去提醒我們在忙碌且冷漠的社會，其實有很多動物與人一樣，需要我們給予愛心及時間去照顧及關心。」他續說：「在《毛俠》的三個故事中，劉以達先生主演的最後一個故事，令我深深體會到愛心的傳承。香港寬頻未來的日子會參與更多愛護及保護動物的行動，希望推動其他公司、社群一齊積極參與。」



導演讚義工無私大愛



而導演兼演員之一的區焯文稱：「當日有公司攞20萬畀我拍戲，我諗一係拍「屍殺」系列，低成本但好爆；一係拍啲有意義同社會題材嘅電影，結果我選擇咗後者，加上監製提議『動保』，我就接觸到『毛孩守護者』呢班義工，佢哋好無私同大愛，半夜收到電話就去救狗，我試過跟佢哋去了解情況，真係深受感動！」全片內容均由真實故事改編，他續說：「阿Bob飾演狗肉飯店老闆，背後其實係救狗；麗雲姐就做個刁蠻婆婆，為咗孫新抱嘅BB，要將隻狗攞去人道毀滅；而達哥演患有肝癌嘅流浪者，對街坊同狗狗都好好，但無奈佢要走喇，最後彈咗一曲告別，亦都好感動。」



故事反高潮令人反思



「食狗疑雲」的主角阿Bob，在片中飾演一間餐廳的老闆，他表示：「毛俠以為我劏狗，其實我係借劏狗去救番啲狗仔。」雖然酬勞只得車馬費，製作成本又低，但阿Bob仍然接拍，皆因他自少有養狗：「對我嚟講狗係好朋友，而香港冇乜呢啲動保題材電影，所以我好想支持。」難得拍出嚟的效果好好，「故仔有少少係估你唔到，會反高潮同令人反思。」談到最難忘一場，他直言：「有場講我放隻狗落箱，然後由山腳攞到去山腰放低，因為要一shot過，隻狗仔一郁或叫要再拍過，結果NG咗二、三十次，天氣又凍，都拍得辛苦，但見導演同工作人員都好用心，大家一齊行多步。」



撰文：李佩儀