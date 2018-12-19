另外，出爐視后李佳芯前晚風騷出席新劇《殺手》煞科宴，她說獲獎後獲男友陳炳銓送上水果撻，同場的陳豪笑言當年「封帝」「我無瀨撻」！
不怪責老友黃翠如秘婚 洪永城：開心也來不及
另外，出爐視后李佳芯前晚風騷出席新劇《殺手》煞科宴，她說獲獎後獲男友陳炳銓送上水果撻，同場的陳豪笑言當年「封帝」「我無瀨撻」！
苦主闖幣少豪宅追數 斥付款未見礦機
涉策劃當街撒錢被捕的「幣少爺」黃鉦傑，獲准保釋後動作多多，昨午往深水埗的明哥飯店買下九萬二千元的飯票，晚上又在其西貢獨立屋開記招，聲稱對虛擬貨幣採礦機客戶「基本上要退嘅款都退晒！」本報其後目擊苦主趙小...
2018-12-19
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或再下調經濟增長預測 國基會：貿戰損亞洲企業信心
國際貨幣基金組織（IMF）指，中美貿易戰已經對亞洲企業信心和投資造成影響。他接受路透社訪問時更指出，依重對中國出口的日本和韓國，兩國的經濟可能會受最嚴重的影響。 國基會今年十月時下調全球經濟增長預測，...
2018-12-19
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郝爾彬提不信任動議 文翠珊：脫歐協議明年一月表決
英國首相文翠珊周一在國會下議院發表講話，宣佈於明年一月十四日的那個星期內，再度把她的政府與歐盟所達成的脫歐協議提交給議員表決。她重申在未來數周，會繼續向歐盟爭取向英國作出更多保證，並再次強調反對在脫歐問題上舉行第二次公投，否則會破壞英國的誠信。在野工黨黨魁郝爾彬已經提出對文翠珊不信任動議。 現時距離英國預定脫離歐盟的日期只剩下大約一百天，時間愈來愈緊逼，但形勢卻愈來愈複雜。 文翠珊出席國會會議時，被一些議員當面指責，指她企圖強逼已經嚴重分化的國會就範。 下議院原定於上周二就脫歐協議進行表決，但文翠珊在最後一刻決定把表決日期押後，令到黨內外許多議員感到不滿，但她其後在執政保守...
2018-12-19
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特色賞景露台 寶雲閣素雅廳堂舒適怡人
寶雲閣坐落於何文田傳統住宅地段，同時亦位處九龍區著名校網，加上鄰近兩所國際學校，向來深受望子成龍的家長歡迎。以下帶大家走訪的是屋苑的高層3房1套單位，實用性高，並附有簡約時尚裝潢。 寶雲閣為由...
2018-12-19
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港股三連跌 恒指失守兩萬六 美議息前夕 杜指大波動
在美國聯儲局議息前夕，總統特朗普連日發炮批評加息，繼前日表明美元強勁又無通脹，不應加息後，再開火指出聯儲局中人要避免做出加息的錯誤決定。至於美股亦觀望味濃，杜指開市上升207點報23800點，納指則報...
2018-12-19
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出擊世冠 艦炮瞄鹿角
繼一六年後，鹿島鹿角和皇家馬德里再於世界冠軍球會盃狹路相逢。當年賓施馬有份射破鹿角大門捧盃，適逢另一鋒將加里夫巴利受傷，今晚勢再次挺身而出率銀河艦隊躋身決賽，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （香港時間周四凌晨0:30開賽） 賓施馬歷來三次代表皇馬出戰世冠盃都有不俗表現，三屆賽事累積入三球，其中一六年決賽對鹿角更貢獻入球和助攻各一，領軍加時大勝4:2。除了這名法國前鋒，銀河艦隊歷來只有另外三將在這賽事士哥，惟加里夫巴利因傷上陣成疑，中場艾斯高不受主帥蘇拿利重用，故前者和隊長沙治奧拉莫斯勢肩負破網重任。 賓施馬獵「鹿」專家 鹿角上一圈克服半場落後劣勢，3:2反勝瓜達拉哈...
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商場藝裝迎聖誕
每年聖誕佳節，商場的相關佈置例必人氣鼎盛，今年不少更以藝術作招徠，添上一分文藝美感，很值得大家欣賞！文：Nancy部份圖片：陳鐵剛、Gary Tsai、星島圖片庫 購物藝術館K11是出名注入藝術...
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楊受成證婚 祖兒爆金句 阿嬌賴弘國簽紙完婚 甜蜜咀嘴恩愛爆燈
37歲鍾欣潼（阿嬌）與29歲台灣醫生男友賴弘國（Michael）2月宣佈訂婚，5月在洛杉磯舉行婚前派對，昨日兩人在香港簽紙註冊完婚。一對新人面對碧海藍天漂亮維港景，在家人、摯友見證下註冊成為夫婦，老闆...
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社論——石梯 「黃禍」 不可一不可再
正待古蹟辦評級的上環城皇街長石梯，日前一夜變身，遭工程人員在每一級梯邊髹上黃線，附近居民睇見眼怨，保育團體怒斥破壞了社區懷舊氛圍，涉事的路政署即時停工，但要還原石梯，「手尾」相當長，事件反映部門缺乏保護社區故有風貌的意識，日後進行社區工程，須引以為鑑。 城皇街長石梯由花崗岩建成，有過百年歷史，旁邊樹牆甚有本土氣息，雖未被列為古蹟，但已成地標，吸引港人閒時到訪，也有不少外地旅客到來拍照留念。好好的一條懷舊石梯，在香港已愈來愈罕有，應受愛惜，但當局稱收到市民投訴，指上落容易跣倒，未經諮詢，就派工程人員為石梯加鋪黃色防滑鋼沙，先斬後奏，已經不該，最弊當作一般工程處理，完全沒顧及對...
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頭號目標——陽光大地馬膽首選
每當出現疑似場地不利後追的偏差時，賽後做功課之難處，在於要在快步速場合判斷是利前置還是利後追。一般來說，看取得前列名次的馬是居前或是後追的佔多數，會有些啟示，不過亦有例外。就像十一月二十八日總場次182的四班泥地一六五○米，該仗頭三段步速比標準快逾1.3秒，理論上是不利前置，然而，最後跑二至四名的馬偏偏就是沿途居頭三位，那是否代表場地不利追的因素蓋過了步速的影響？ 猶幸當日並非只得一場泥地賽，在其後一場183場次三班泥地一哩，頭三段步速比182場次慢了0.65秒，若場地不利追的話，理論上應更加是前置馬的天下，可是莫說頭馬「烽煙四喜」早段包尾，甚至最後跑二、三名的馬，出彎前也...
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