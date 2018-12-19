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不怪責老友黃翠如秘婚 洪永城：開心也來不及

2018-12-19 列印
■阿蕭和翠如日前在頒獎禮台上宣佈已結婚。
■陳豪說當年贏視帝後沒有吃撻慶祝。
■洪永城見蕭生蕭太咁新婚咁Sweet，就算瞞婚都嬲唔落。
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　　洪永城昨天出席無線劇《大帥哥》宣傳活動，對於曹永廉一早知道黃翠如和蕭正楠秘婚，獨翠如好友洪永城卻毫不知情，他大爆怪不得在頒獎禮前一日和蕭正楠拍劇時對方心神恍惚，好似度對白，笑言自己無嬲，反而戥他們「開心也來不及」，因為台慶頒獎禮時刻宣佈很完美，稍後會約食飯兼送兩張澳門來回船飛做賀禮，自己和女友梁諾妍則發展不錯。而同場的蔡思貝及楊秀惠戥「大帥哥」張衛健失落視帝感到失望。

　　另外，出爐視后李佳芯前晚風騷出席新劇《殺手》煞科宴，她說獲獎後獲男友陳炳銓送上水果撻，同場的陳豪笑言當年「封帝」「我無瀨撻」！

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