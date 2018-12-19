﻿楊受成證婚 祖兒爆金句 阿嬌賴弘國簽紙完婚 甜蜜咀嘴恩愛爆燈

37歲鍾欣潼（阿嬌）與29歲台灣醫生男友賴弘國（Michael）2月宣佈訂婚，5月在洛杉磯舉行婚前派對，昨日兩人在香港簽紙註冊完婚。一對新人面對碧海藍天漂亮維港景，在家人、摯友見證下註冊成為夫婦，老闆楊受成更為阿嬌擔任證婚人，阿嬌和Michael交換戒指、情深一吻，恩愛爆燈！祖兒起哄要一對新人連環咀嘴，加一句「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女」金句令全場爆笑！



鍾欣潼（阿嬌）和老公賴弘國（Michael）昨日在尖沙咀坐擁維港全景的六公館包場舉行註冊儀式，大批傳媒一早在現場守候。一對新人於下午4時10分才雙雙到場，二人均穿便裝，由停車場沿扶手電梯落樓，Michael溫柔攬阿嬌纖腰並為她撥頭髮，阿嬌見到記者卻沒停步拍照，急步笑言要趕入去換衫。



奶奶讚阿嬌：很棒



會場設有戶外草地位置，昨日以白色佈置，適逢天朗氣清，成為婚禮拍照靚景。現場私隱度高，雖然有大批巿民圍觀，但保安嚴密防止有人偷入會場。一對新人入場前，出席好友來賓已陸續抵達，包括好姊妹容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、霍汶希（Mani）及鄭希怡等。阿嬌的老爺和奶奶在儀式開始前曾出來，大方應傳媒要求拍照，當賴弘國的媽媽被問到對新抱阿嬌的評語時，她一臉笑容大讚：「很喜歡她，很棒！」



註冊儀式於下午4時45分開始，阿嬌穿上低V碎花仙氣長裙出場，老闆英皇集團主席楊受成坐在第一排更為阿嬌擔任證婚人。一對新人先宣讀誓詞，Michael以國語唸出，阿嬌則講廣東話；交換結婚戒指後，更情深一吻，恩愛之情溢於言表！其間容祖兒大叫：「好嘢！錫多啖，錫唔夠喎。」全場賓客鼓掌。隨後楊受成離開座位行上主禮台，與新郎父親擔任證婚人，一對新人進行簽紙儀式；儀式完成後一齊合照時，Mani叫楊生靠近一點時，楊生笑說：「我驚Michael嬲呀。」



Mani掃金豬賀阿嬌



一眾英皇藝人起哄表示不捨得阿嬌嫁，祖兒竟爆一句：「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女！」即被阿Sa心水清踢爆：「係咪講錯呀？係嫁出去嘅女等如潑出去嘅水喎。」惹來全場大笑。隨後，眾人移師室內向長輩斟茶，一對新人先跪地向老闆楊生斟茶，祖兒客串「大妗姐」。老闆飲過茶後向Michael訓話：「你要好好對她（阿嬌），不好的話你就不要來香港。」楊受成離場時大方受訪，坦言好感動好開心。



昨日見證阿嬌出嫁的祖兒到場時笑言送全個人給阿嬌，Mani帶一袋禮物到場，透露買了幾隻金豬送給阿嬌，她又表示嫁妹好開心，破費掃清英皇金豬，因要送給周勵淇，希望下隻金豬送給紅姐（惠英紅）和阿Sa。古巨基攜傳有喜的太太Lorraine到賀，古太穿鬆身衫，二人刻意前後腳亦不願合照，古太更快閃入場。