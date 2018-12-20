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戥楊謹華結婚開心 林志玲呻未有對象

2018-12-20 列印
■林志玲盛裝領取「愛心獎」。
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　　林志玲昨晚現身灣仔會展領取「愛心獎」，並獲13萬美元獎金，她將全數捐贈幫助兒童教育及醫療機構。志玲之前到四川及寧夏探訪，成立了十間「志玲姐姐兒童之家」。

　　談到「敗犬女王」楊謹華宣佈結婚，志玲替對方開心，問到何時輪到她？志玲笑指傳媒比她還心急，但也坦言開始更關心自己，奈何未有對象，亦沒時間拍拖，她笑言不擔心會變「敗犬No.1」，覺得現時好多單身女性，都享受獨處的時候。

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