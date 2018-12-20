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栢芝產後極速收身外遊 滿月「小王子」未見同行

2018-12-20 列印
■出發前，栢芝與家人來個大合照。
■從相中可見，栢芝心情愉快。
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　　張栢芝早前公佈誕下第三胎「小王子」後，昨日於社交網站分享在香港機場推着行李的照片，即將出遊，她臉上露出愉快的笑容，心情似乎不俗。另一張相則是大合照，除了她兩個兒子Lucas和Quintus外，還有弟弟張豪龍及太太等人，十分熱鬧。

　　據知，張栢芝一家人是飛往新加坡旅遊，不過幼子「小王子」則未見同行。雖然張栢芝產後只有一個月，但從相中可見，身穿橙色外套及牛仔短褲的她，已極速收身回復纖瘦，身形看來不像三子之母！

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