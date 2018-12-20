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「過兒」華仔紅館開騷 「姑姑」陳玉蓮送抱打氣

2018-12-20 列印
■華仔喜獲《神雕》好拍檔陳玉蓮到後台打氣。
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　　劉德華一連20場紅館演唱會於上周六正式開騷，華仔重踏紅館，多晚演出均有不少好友捧場。每次華仔開騷必到的「姑姑」陳玉蓮也不例外，這對經典熒幕「神雕俠侶」相隔八年再聚，開場前，蓮妹到後台為「過兒」華仔打氣，二人來個熊抱。而華仔在台上承諾不再做危險演出，叫Fans放心，在唱完《如果我有事》後更高呼三次：「我唔會有事！」事後蓮妹坦言：「有啲擔心、緊張，但佢真係好努力。」

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