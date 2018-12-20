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拖實老公甜晒婚戒阿嬌：我好想喊呀！

2018-12-20 列印
■阿嬌與賴弘國手拖手現身見傳媒，更大方的展示婚戒（小圖示）。
■祖兒與阿Sa出席完儀式後，離開時開心揮手。
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　　鍾欣潼（阿嬌）前日與賴弘國簽紙完婚，一眾好友到場見證，容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及霍汶希等先後於晚上八時半離場。張致恆於晚上8時45分才到餐廳祝賀阿嬌，他解釋剛剛拍完《深夜美食團》。

　　阿嬌的媽咪近10時在工作人員掩護下離開，問到女兒出嫁是否開心？她邊急步行邊說：「開心。」一對新人隨後拖着手出來多謝傳媒，更甜蜜展示婚戒，阿嬌細心地幫老公將手放到最適合位置讓傳媒拍照。賴弘國先說：「今日很開心，我跟老婆正式簽紙成為夫妻我真的很開心。」阿嬌則說：「今日辛苦大家企了那麼久，多謝大家祝福，20日見，我好想喊呀！」

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