﻿月尾嫁「生煎包王子」 江若琳拍拖睇中醫Ready生豬仔

30+1嘅江若琳(Elanne)將於本月23日下嫁「生煎包王子」蕭潤邦(Oscar)。屆時將有逾30位星級兄弟姊妹團，星光熠熠O架！日前晚上，本報喺銅鑼灣巧遇準蕭太，見Elanne獨自在超市掃貨，買咗一大堆奶類產品似想谷肥窈窕身軀。其後，Oscar前來會合，二人將餸菜先放上車，再冒雨攬到實到附近睇中醫。聽見中醫師猛同準新娘講「調理吓好易好快O架嘞！」而二人又一臉喜悅步出，估計Elanne正密密調理身體，ready生番個「生煎包小王子或小公主」啦！



在對的時間遇到對的人，Elanne和Oscar相識11年，直至16年尾在上海擦出愛火花。一直計劃35歲先嫁人嘅Elanne，仲話同Oscar拍拖一個月已想拉埋天窗。去年4月，女方在ig公開戀情。同年底Oscar求婚成功，二人揀喺今年1月男方生日時公佈婚訊，再籌備12月23日嘅童話婚禮。Oscar搵到真愛後，擁有多間食店嘅佢，今年初曾斥資逾百萬開咗一間「生煎皇后」為名嘅麵店送畀未婚妻，惜該店開業半年卻「摺埋」。不過，Oscar仍對未婚妻一條心，甚至連禮金都畀足兩次，以行動證明非Elanne不娶。



星級兄弟姊妹團



據悉，二人大婚當日，兄弟姊妹團星光熠熠，包括謝安琪、張繼聰、JW(王灝兒)、小肥、HotCha和DJ當奴等。日前傍晚，本報先喺銅鑼灣時代廣場超市巧遇Elanne。見佢獨自買餸，買咗凍肉、麵條、豆漿、乳酪和鮮奶等，食得有營。畀完錢後，未婚夫Oscar校啱時間嚟湊未婚妻，然後再去附近商廈上樓陪Elanne睇中醫。兩人逗留半小時離開，記者上前採訪，問準新人是否「雙囍臨門」，有喜訊？Elanne甜笑否認：「唔係呀！呢排忙搞婚禮又拍劇，少休息想調理吓身體。」Oscar肉緊搶答：「佢有唔舒服，有嘔O架！」連忙問女方是否懷孕，Elanne笑言：「未呀！唔夠瞓啫！想睇醫生調理吓，準備吓囉。」Oscar亦表示有針炙強身，睇嚟兩人積極「備孕」，大有機會下年生個豬baby喎！



採訪：袁東亮