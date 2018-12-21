標榜無包袱無底線

由ViuTV人氣節目《全民造星》衍生的男團繼MIRROR後，最近再有ERROR誕生，四位成員分別是隊長肥仔（梁業）、副隊長阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和吳寶錡。他們擺明走另類路線，首支單曲《404》更搞惡同門MIRROR的《一秒間》作招徠，ERROR講明是隊無包袱無底線嘅偶像實力男團，「只要唔會搞到魯生（ViuTV董事兼總經理魯庭暉）坐監，我哋乜都敢做！」真係玩得好盡喎！ 撰文：杜淑霞 攝影：李權威



有追開《全民造星》應該不會對ERROR四子陌生，亦好清楚他們幾有才華，或者幾騎呢，今次由監製花姐（黃慧君）集合成軍，他們強調並非MIRROR的「賣剩蔗」。當日決賽得到梗頸四、好有觀眾緣嘅肥仔話：「我覺得呢個係更好嘅發展，如果我喺MIRROR只可以包尾，但喺ERROR我可以做最前嗰個。」ERROR首支推出單曲《404》，曲是MIRROR的《一秒間》，再配上四子親自創作的惡搞歌詞，不過句句都追住MIRROR來玩，連MV都唔例外，搵來MIRROR客串，唔通要長期黐住MIRROR搵食？193就好串咁話：「其實我哋先至係主流偶像，我哋見佢哋個勢開始下滑，所以出呢首歌幫幫佢哋人氣啫！其實佢哋首個音樂會，我哋唔係做嘉賓，反而佢哋係暖場嘉賓，演出一個鐘度我哋就會現身。」



新劇預低收視



講到MIRROR有罰錢制度，唔可以遲到同講粗口等等，ERROR就話佢哋冇底線，阿Dee同肥仔異口同聲咁講，「我哋唔會唔准做任何嘢，只要唔會搞到魯生坐監，我哋乜都敢做。」問193會否在社交平台玩直播時繼續爆粗，他就強調呢個係廣東話文化，「佢哋唔鍾意可以唔上嚟睇㗎！」阿Dee再講，「呢個係正常情緒發洩，我哋有需要都會照講。」講到四子首次合演的ViuTV新劇《做演藝嘅……》，身為男主角阿Dee話唔會擔心收視，仲相當唔畀面話，「本身電視台收視都係一個低水平，哈哈！唔怕擔心！」不過他們都覺得這是個難得嘗試，尤其是戲份不少的193，「自己第一次演戲，真係好緊張，問咗阿Dee好多意見。」



