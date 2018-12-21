切傷用胡椒粉止血 ﻿鼎爺﻿﻿阿譚﻿﻿做節目傷痕纍纍﻿

三年前，李家鼎（鼎爺）因《阿爺廚房》人氣爆燈，本周節目播映第3輯，節目中鼎爺繼續落手落腳煮餸及發揮刀功，他自爆傷痕纍纍，但就相當滿足：「我叻又叻過，跌又跌過，好嘢又食過好多，雖然事業未到最高峰，但門前冇債主、家中無病人，三餐溫飽，呢生人會好舒服，今時今日不枉此生，真係冇諗過將來仲有乜發展。」



採訪：方騫平 場地：帝苑酒店帝苑軒



新一輯《阿爺廚房》首次衝出香港，去到順德「食好西」，仲坐埋高鐵去汕頭搵食物發源地，介紹兼炮製每個地方的特式食品，例如鷓鴣粥、蔗渣天婦羅及脆皮糯米雞等巧手懷舊菜。譚玉瑛大讚真係好好食：「鷓鴣粥係貴族食嘅嘢，冇米嘅成份，但綿到似粥，老來食唔到嘢都可以食呢個粥；蔗渣天婦羅食落卜卜脆，都幾得意，仲可以將廢物變成有趣食物。」至於脆皮糯米雞，鼎爺帶笑投訴阿譚：「佢唔識嘛，我一個人整晒做到頭暈，因為要喺雞頸起骨，再反轉隻雞起肉，最後變成一塊透明嘅雞皮去包住炒好嘅糯米飯，包好後要還原返一隻雞嘅模樣，焗完再拉油，製成品出嚟先夠鬆脆。」



阿譚曾被觀眾投訴



鼎爺承認，在煎炸切嘅過程時有失手受傷，譚玉瑛即說：「但唔使戥佢肉痛，對佢嚟講只係小事，唔使用消毒藥水同膠布，只喺傷口灑上胡椒粉，再用火烘一烘嚟消毒就繼續開工！」鼎爺揚言做廚房佬一定會整親，避唔到咪認命囉，仲試過兩次彈油入眼，即合埋眼唞陣再嚟。而譚玉瑛試過被油彈落塊面，下意識見炸嘢時彈開，後來收到一封影迷的文言文「投訴」信後就聽教聽話，文中讚過她後，指炸嘢時她彈得太遠唔好睇，唔夠專業。阿譚笑說：「不過鼎爺連受傷都專業過人嘅。」鼎爺哈哈大笑：「但唔好學。」



