張敬軒唱歌唔再玩Show Off

張敬軒日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談推出全新廣東唱片感受。軒仔說：「相比10年前錄《他的故事》我錄咗20分鐘，而《櫻花樹下》亦只係錄咗個幾鐘，以前後生唱歌用加法，唔夠高就標高音，想Show Off，o依家會用減法，一嚟自己唔再係二字頭，好現實，我哋每日唱咁多歌會有損耗，我成日講笑話我個人肥，我條聲帶都肥，因為厚咗，o依家低音反而好啲，其實一味高音，聽眾聽起上嚟都攰，所以今次《百年樹木》先後錄咗兩個版本，大家聽到嘅係較淡淡然嘅版本。」軒仔談10年間改變，以前上台唱歌會四肢冰凍，要捽暖對手先得，「但上次降兩度演唱會我可以對得住天地良心，我冇一場係緊張，我台下用手掂啲工作人員，佢哋話我對手係暖，我暖住咁上台，好期待用爆炸頭出場。」



