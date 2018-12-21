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霆鋒踩入成都「釣」熊貓

2018-12-21 列印
■霆鋒參與特訓熊貓站立能力的環節。
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　　謝霆鋒明年3月將在香港亞洲博覽館露天廣場舉行個唱，早前則為美食節目《鋒味》跟嘉賓張靚穎，到成都展開「國寶級」美食之旅，大歎四川美食外，更到訪「國寶」熊貓基地，在飼養員嘅指導下，霆鋒用蘋果「釣」熊貓，原來是用以訓練幼熊貓站立能力！

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