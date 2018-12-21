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陳煒自爆獲獎後「豬籠入水」

2018-12-21 列印
■陳煒選為「民選視后」，自然大受歡迎。
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　　獲得「最受歡迎電視女角色」後，昨天陳煒踩入工展會為代言的家庭電器宣傳，吸引唔少粉絲捧場，活動上煒哥示範煲靚湯、蒸魚，更餵女粉絲食梳乎厘。她不諱言捧獎後廣告、代言和內地活動等賺錢工作大增，所以今日會筵開十圍宴請《宮心計2之深宮計》的台前幕後及幫過自己和愛錫的人食飯慶祝。主持飲食節目《煒哥的味道》的煒哥廚藝了得，開工時還會煲湯照顧同事和工作人員，但強調不會做生意，因怕會「蝕死」。

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