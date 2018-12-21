﻿婚宴三度親吻 合巹交杯甜到漏 阿嬌恨懷孕 賴弘國誓幫手

鍾欣潼（阿嬌）和新婚老公賴弘國，昨晚於尖沙咀舉行盛大婚宴，筵開38席。一對新人在婚宴前現身受訪，應傳媒要求甜蜜咀嘴三次大晒恩愛，阿嬌身穿羽毛超低胸晚裝，展現之前狂操激減的身材。恨做媽咪的阿嬌更笑問老公能否幫她懷孕，賴弘國Man爆講「很想幫！」



鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國周二在港註冊完婚，昨晚舉行盛大婚宴。昨午5時許，半百傳媒及二十多名粉絲在婚宴場外守候。婚宴會場以鮮花佈置，恍如一片花海，當中還有一道花橋。



一對新人約在傍晚6時半現身受訪，新娘阿嬌以白色低胸閃紗裙晒身材，雙肩有羽毛，老公賴弘國細心拖着她，見地上有垃圾又貼心幫手執走。兩夫妻應傳媒要求咀足三次，阿嬌不時深情望實老公，兩夫妻在場內合巹交杯時亦甜到漏。賴弘國透露，婚宴上為老婆準備了一個小節目，阿嬌聞言不准老公講出來。賴弘國表示練了幾星期，阿嬌問是否唱歌，他就自嘲「還會懂甚麼」。



重溫片段感動到想喊



阿嬌很開心有好多朋友飛來香港見證他們的幸福，又指婚宴沒主題，問到Chok爆兄弟團是否要為姊妹謀「福利」？阿嬌揚言肯定會幫容祖兒拿兄弟團的聯絡電話。阿嬌又表示，已習慣做賴太，兩人一直以老公、老婆相稱，並笑言：「我姓賴，可以隨時用。」談到「愛的宣言」？賴弘國表示緊張到忘了，到時自由發揮。二人之前在美國舉行婚前派對，是為拍片段於婚宴上播，二人昨晚重溫片段時感動到想喊，阿嬌對於被指「結足一年婚」大感無奈。至於「造人」大計？阿嬌反問老公能否幫她懷孕，賴弘國揚言很想幫她，會給她一百分，更以廣東話讚老婆「幾靚」，隨即醒水改口大讚老婆「好靚女」，笑言仍要努力學習廣東話。



阿Sa為祖兒向兄弟抄牌



阿嬌的姊妹團成員包括祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡及中學同學，三位姊妹受訪時透露沒有玩新郎的遊戲，但異口同聲表示收到不少利是。祖兒笑道：「我拿了雙倍，抱着貪得無厭心態。」日前擔任「大妗姐」的祖兒說錯話，問到會否再有「金句」，阿Sa即謂：「你今日有無食藥呀？」祖兒說：「今日食咗，打咗底。」阿Sa透露男友也會來飲喜酒，又大讚兄弟團省鏡，打算替祖兒「抄牌」。



昨晚出席婚宴包括英皇集團主席楊受成伉儷，楊生更拖住新娘入場。阿嬌的好姊妹何超蓮、吳千語及楊丞琳等亦有到賀。李克勤則帶了「李」字利是到賀，逗留10分鐘即趕往廣州開工；張智霖與太太袁詠儀恩愛現身，笑言送利是最實際，更笑稱來學習如何重拾新婚甜蜜的感覺。其他到賀嘉賓包括任達華、薛凱琪、余安安、溫碧霞、洪卓立、吳浩康和蘇志威等。