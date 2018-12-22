收赤裸消防員月曆 陳志雲60大壽有眼福

前晚是陳志雲60歲的生日，撞正舞台劇《主席萬歲萬萬歲》首場開鑼，壽星佬獲大會安排獻花和生日蛋糕祝賀，全場更大唱生日歌，牛一加開Show得到不少圈中人捧場，包括無線高層樂易玲、孫耀威和太太、鄧健泓夫婦、蘇玉華及劉天蘭等，當然唔少得老友王喜。



陳志雲覺得今次生日好難忘，還指胡琳在開show前送了一份月曆給他做生日禮物，月曆上是一班上身赤裸的澳洲消防員，胡琳即表示是慈善月曆，自己也收藏了一本。



陳志雲稱當晚會跟朋友慶祝，王喜亦會參與，而之前又跟另一班朋友慶生，朋友合共送了60份禮物給自己，不諱言王喜都在場。問到生日願望，他稱已經很幸福很感恩，希望大家能開心快樂的生活，還透露完成舞台劇後將到台灣度假3日。對於有不少無線前高層和同事捧場，他指大家的關係一向很好，很開心邀請樂易玲到場，對方翌日要到泰國旅行，當晚也抽空撐場。



