《3日2夜》新舊咪神互片 ﻿陳婉衡﻿﻿三點式漏肉KO胡美貽﻿

TVB「E級咪神」陳婉衡(Alycia)於今晚開始播出的《3日2夜》再次發功，不過今次唔係單打獨鬥，而係「胸戰」樣靚身材正，去年落選港姐34.5D胡美貽(Nicole)。此行去峇里島一周，Nicole帶咗10套比堅尼應戰，仲露埋背，好進擊！而Alycia擁有最強「胸器」，故只備兩套三點式上陣，估唔到其中一件黑色運動型三點式唔啱身，上圍完全遮唔晒，四邊滲漏，隔住個芒都睇到嘩嘩聲，一嘢無心之失就KO Nicole：「其實一額汗，因為呢套泳衣我冇試過就帶咗去，點知着成咁。」採訪：方騫平



由張志明監製嘅《3日2夜》捧紅唔少女神，更成為TVB最有追看性節目之一，今晚就由陳婉衡跟胡美貽打頭陣帶觀眾同遊峇里島，兩人大玩水上遊戲，鏡頭前為「減甜」，以比堅尼打底再外加T恤，只得限量性感，雖然睇得唔夠過癮，但觀眾唔使太失望，因為其中一個死亡直線滑梯以安全理由，每個玩家都只能着泳衣上陣，換言之，兩人仍然會喺節目中派「糖」，而鏡頭以外的性感私密寫真亦在本報曝光。



大胸懶試身出晒事



Alycia穿的黑色運動型比堅尼包唔晒其36E好身材，當事人自爆係因為出發前冇試身所致：「嗰套比堅尼係網購嘅，始終今次玩水上活動唔敢着得太危險，諗住揀運動型泳衣就啱晒，我又冇試過就掟入篋，點知原來展示圖片，模特兒身形同我着出嚟嘅效果有好大落差，好彩玩遊戲時要加T恤喺外面，就算唔啱身都唔係好覺，玩直線滑水梯時唯有着另一套，不過因為有水衝過嚟，我都擔心會有『意外』發生，只好全程交叉手保護住個胸口等泳衣唔好移位，好彩最後冇事。經此教訓，我每次都要試好件衫先出門，真係好驚險。」



Alycia強調冇心出招同Nicole鬥身材：「唔會刻意比較啦，做好自己，永遠會有人身材比自己好，我鍾意做運動keep住狀態。今次去咗好多景點，私下影咗好多靚寫真，玩得開心嘅。」



至於首次做主持的胡美貽就略嫌表現生硬，但睇她的泳衣Show都值回票價：「我只着咗5套泳衣，我係幾有肉地，Alycia身材好好，冇得同佢揮啦。因為要拍按摩推背，所以先露背影埋相。」她又大讚Alycia玩得又睇得：「佢好好人呀，就算NG幾多次都好有耐性，份人好隨和，唔揀飲擇食，最緊要係笑點同我一樣咁低，加上我哋唔係土生土長香港人，所以好投契，成日笑到收唔到聲。」她還自爆互影惹火私密相來珍藏，如果節目收視好會公諸同好派「福利」。







