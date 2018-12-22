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嘉穎宣佈凱琳佗「帥仔」

2018-12-22 列印
■鄭氏夫婦終於透露BB性別。
■上月鄭太公佈懷孕，稱BB是「上天給予最大的禮物」。
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　　今年8月，鄭嘉穎同陳凱琳於峇里結婚，上月宣佈將做父母。陳凱琳一直未有透露BB性別，表示會在適當時候公佈。昨日，兩人在社交平台貼出同一張BB衫相，衫上有個「帥」字，旁邊放了一塊網球拍，嘉穎留言：「衰仔！我等你！」陳凱琳則表示很興奮快將見到「baby Kevin」，又說不知他是否像爸爸一樣喜愛打網球，正式宣佈佗B仔，不少圈中人和網民都送上祝福。

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