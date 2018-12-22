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吳綺莉爆卓林又搬走

2018-12-22 列印
■吳綺莉指畫冊中的15幅畫作均是非賣品。
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　　昨日，吳綺莉出席慈善畫冊發佈會，當中兩幅是女兒吳卓林幾歲時的畫作。卓林爆出欠租後須母親接濟及搬回同住，吳綺莉指女兒已再次搬走在外租屋住，她說女兒已長大，要慢慢學習，自己亦努力學習不可太急進。至於可會勸女兒同住？吳綺莉說︰「無話勸不勸，等她慢慢嘗試及感受。」至於卓林的另一半Andi有否負責租金？吳綺莉稱不大清楚，會否在經濟上幫女兒則會順其自然，問到卓林可有問她要錢？吳綺莉說︰「這些不講了！」

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