Kenny接花球掀婚宴高潮 阿嬌夫妻通宵狂歡 阿Sa與男友被催婚

「賴太」鍾欣潼（阿嬌）和老公賴弘國前晚在尖沙咀舉行婚宴，新娘阿嬌拋花球掀起爆笑高潮，容祖兒推波助瀾成功造就關智斌（Kenny）搶到花球！有份出席的好友連環晒婚宴照片，蔡卓妍（阿Sa）與男友石恆聰（Anthony）的大方合照，融入英皇大家庭的Anthony隨即被阿Sa粉絲叫「駙馬」催婚。而婚宴散席後，阿嬌亦拖實老公，與一班好友轉場繼續玩，通宵狂歡開心停不了！



前晚鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國舉行婚宴，新娘阿嬌由老闆楊受成繑手入場。新郎賴弘國在台上對阿嬌大講愛的宣言，叫嬌媽放心將女兒交給他，令台下一眾嘉賓大為感動。講到婚宴全晚高潮，一定是新娘阿嬌拋花球給Kenny！婚宴開始前，姊妹們和阿Sa已預告會「造馬」給Kenny奪得花球。當阿嬌上台準備拋花球之際，姊妹團容祖兒連同張致恆（Steven）一齊將花球推過去給他，結果令花球跌在Kenny身上，Kenny傻笑欣然接受，阿Sa、Yumiko和張敬軒即場起哄，場面爆笑。



捱凍拍濕身婚照



有份出席婚宴的好友紛紛在社交網鋪相，Yumiko偕老公梁學儲和老闆楊受成、阿Sa合照留念，阿Sa的百億富二代男友石恆聰（Anthony) 站在她身旁，不少粉絲見到Anthony融入英皇大家庭，紛紛留言向二人催婚，叫Anthony快些正式成為「駙馬」。



前晚在婚宴亦播出一對新人早前到美國洛杉磯舉行婚前派對的片段，還有新郎賴弘國當日向阿嬌求婚時變魔術的片段也一同曝光。而阿嬌之前曾透露專程和老公飛到墨西哥拍攝水底婚紗照，前晚正式在婚宴會場展示，照片拍攝得相當浪漫，不過阿嬌表示當時對化妝效果非常不滿，加上水溫太凍，拍攝過程辛苦萬分，所以在拍攝中途就決定腰斬。



新郎唱K險走音



婚宴散席後，專程來港賀阿嬌的台灣好友陳妍希和楊丞琳一起乘車離開。楊丞琳在社交網分享和陳妍希、張韶涵在婚宴上合照。其他好友在婚宴後轉場，到灣仔一酒店繼續慶祝，包括老闆楊受成、霍汶希（Mani)、容祖兒、鄭希怡和老公、何超蓮、關智斌、張致恆、薛凱琪和吳千語等。



阿嬌和老公賴弘國一齊到達，阿嬌換上黑色吊帶裙，由老公拖着落車。問到婚宴上可有開心感動到哭出來？阿嬌表示沒有，問到是否趕生仔？阿嬌只回頭笑而不答。楊受成被問到拖着阿嬌進場是否很感動？楊生即舉起手指公。Mani被問到在婚禮上可有感動？她說：「眼濕濕，（阿嬌有冇假放？）冇，有嘢照做。」



一班好友在派對齊齊開心唱K，新郎哥興奮高歌，大唱張信哲《愛如潮水》，阿嬌為老公拍片，聽到老公唱高音時幾乎走音，她忍不住笑了！