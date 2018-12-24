  • 2018年12月24日 星期一
  • 18º
  • 82%
熱門： 印尼海嘯江若琳出嫁楊冪聖誕節回顧2018

日報新聞 > 娛樂

被問婚姻狀況尷尬 ﻿謝霆鋒﻿﻿罕有談感情觀﻿

2018-12-24 列印
■霆鋒難得在節目上大談感情觀，令網友無限聯想。
■霆鋒與王菲的一段情，經歷過離合，相信二人都十分珍惜。
■張栢芝可是霆鋒口中要「放」的人？
Previous Next

　　一直以來對感情異常低調的謝霆鋒，最近罕有的開腔談及感情事，更非常感觸地表示，感情能夠珍惜就珍惜，但要放的時候，也真的要放下，不期然令人聯想到她對前妻張栢芝「放」，對現任女友王菲就「珍惜」。

　　向來對感情事十分低調的謝霆鋒在最近一集的《鋒味》中罕有地「談情」，事緣霆鋒到捷克探訪當地一位中國籍的老婆婆，其間老婆婆突然問霆鋒的婚姻狀況，與張栢芝已離婚七年的他，當堂「打個突」，並尷尬指自己未婚。

　　其後老婆婆跟眾人分享要好好保護自己的伴侶，皆因一個人老去是非常孤獨的一件事，霆鋒忽然感觸良多地說：「她忠告我們一定要珍惜我們身邊的人，能夠珍惜的時候就珍惜，但是要放的時候，也真的得放。」不少網友將霆鋒口中的「珍惜」套用在王菲身上，「放」則套用在栢芝身上，片段亦因而被瘋傳。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd