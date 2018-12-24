冬至公佈離婚有玄機 ﻿劉愷威楊冪﻿﻿要保護「小糯米」﻿

結婚四年多的劉愷威與楊冪前日趁冬至突然宣佈離婚，全城嘩然，昨日有內地媒體指二人早於兩個月前已在加拿大辦妥離婚手續，並有共識地選擇在冬至公佈，希望正在放聖誕假的女兒「小糯米」不用被追訪。



現年44歲的劉愷威與32歲的內地女星楊冪，前日趁冬至突然宣佈離婚，結束近五年婚姻，震驚全城！雖然二人在聲明中表明是和平分手，並承諾會共同照顧及撫養女兒「小糯米」。但二人離婚原因及財產安排依然傳言滿天飛！昨日便有內地媒體指「威冪」早在兩個月前在加拿大辦理離婚手續，「小糯米」則繼續留港讀書生活，交由爺爺劉丹照顧，但劉丹至今仍未回覆傳媒提問。有知情人士指「威冪」選擇在冬至公開婚變，因為「小糯米」剛開始放聖誕假，希望能保護女兒，避免受媒體追訪。



劉愷威與楊冪於2014年1月在印尼峇里島舉行婚禮，同年6月生下女兒「小糯米」。結婚四年多屢傳婚變，劉愷威與內地女星王鷗傳緋聞，而楊冪亦被指搭上小鮮肉李易峰，但二人都矢口否認。甚至劉愷威於今年10月生日時，楊冪一反常態沒有在社交網站發文晒恩愛，完全當劉愷威「透明」，當時網友間已傳言四起，及至日前楊冪工作室繼續以「無聊」來回應婚變傳聞，但不足數天楊冪便自打嘴巴宣佈離婚，被網友取笑。



另外，與劉愷威相識多年的范振鋒，昨日與太太李思欣出席開幕活動，提到好友與楊冪離婚，范振鋒表示有留意新聞，感到十分可惜。范振鋒表示與思欣早前剛慶祝結婚七周年，與太太是「七年不癢」，坦言夫婦二人也常為小事爭執，做夫婦要互相遷就。







