豪花百萬搞婚禮 誓為老婆遮風雨 蕭潤邦江若琳咀足20秒甜蜜滿瀉

37歲「生煎包王子」蕭潤邦（Oscar）昨日豪使七位數（百萬計），按傳統儀式以八人大紅花轎迎娶31歲嬌妻江若琳（Elanne），一對新人「喊包」上身，Oscar承諾對Elanne的愛一生不變，亦會為老婆遮風擋雨，甚至擋雷劈；Elanne亦謂嫁給Oscar是人生中最無悔的選擇，每位在場賓客都感受到好有愛。本報記者



蕭潤邦（Oscar）與江若琳（Elanne）在一天內完成了中式與西式的婚禮，新郎哥早上準時9點率17位兄弟去接新娘。伴郎與伴娘齊來個反串，由謝安琪（Kay）擔任伴郎，伴娘則是穿了吊帶工人褲的小肥（徐智勇）。兄弟團還包括張繼聰、當奴及JW（王灝兒）男友Tarzan等；姊妹團就有JW、黎美言、張紋嘉及張惠雅等。



為接新娘去到盡，Oscar手上一大疊銀紙，另一位兄弟再拎住另一疊，開門利是銀彈充足。在玩新郎遊戲中，新郎哥戴上金色假髮及「口腔固定器」，着裙變身「大口月野兔」和兄弟團又唱又跳，扮相騎呢搞笑。江若琳全場和姊妹團成員視像，直擊接新娘過程，之後Oscar在門外讀出愛的宣言後，兄弟忽然整蠱新郎問：「呢11年嚟，你有幾多條女？」全場大笑。



愛的宣言搞喊新娘



下午一對新人換過婚紗禮服於露天場地進行註冊儀式，Elanne一臉幸福笑容在眾親友歡呼拍掌下繑着爸爸進場，新人上台宣讀誓詞時感動全場人，新郎哥哽咽承諾做蘋果樹為老婆遮太陽擋雨擋雷劈，然後再承諾：「一生對你永遠不變，I Love You！」Elanne哭着回應嫁給Oscar是人生中最無悔和最正確的選擇。二人宣誓後交換戒指及深情擁吻。在拋花球環節，站到最前中間位的姊妹JW成為得主。



一對新人於5時半見傳媒，二人咀足三次晒恩愛，錫嘴20秒後，Elanne更笑言見暈！ Oscar坦言接新娘時最辛苦是要扮「月野兔」，塞入牙托令嘴仔痛到裂！談到他準備了大疊「金牛」做開門利是？Oscar自爆派晒也不夠，Elanne即解釋說：「事前開盤估邊個先喊，結果是Oscar要『找數』畀姊妹團，佢英名一朝喪呀！」Elanne坦言出嫁前一晚由媽咪上頭開始「開水喉」，昨日則為了幫姊妹團贏錢才死忍，直至爸爸替她蓋頭紗便告淚崩。



自爆一早睇中Elanne



Oscar踢爆玩新郎時兄弟團冇幫手，愛的宣言也是「爆肚」，不過又冧爆說：「我哋認識12年，大家經歷咗好多，兜兜轉轉終於喺一齊，好有緣份。其實我早已睇中佢，牀頭仲放咗佢閃卡，因為我當年冇福氣同佢合照，所以用佢閃卡同我證件相拼埋一齊。」 Elanne聞言不禁反白眼。二人透露數日後將到英國度蜜月，現已不設防造人，Elanne更明言想生豬BB。



對於被Oscar踢爆冇幫手，阿聰澄清自己也有着美少女服裝，並笑說是用心良苦，等Oscar有更多機會表現，才能令Elanne對老公更有信心。Kay則笑言做Gym多時終有用武之地，不但與十多名兄弟齊齊抬大紅花轎，連「泊轎」也試過，嚇親酒店職員，至於頂酒則留給其他兄弟啦！JW直言大家都推她出去搶花球，但她與男友未有結婚計劃。



