首次做生活品牌生意 ﻿陳嘉容﻿﻿自稱打雜乜都做﻿

名模陳嘉容（Eunis）早前投資6位數字創立生活品牌，打響頭炮是出售她至愛的cashmere服裝。由於是首次做生意，她稱是「打雜」乜都要做，既要去廠睇料，又要做設計和巿場策劃，還要招呼客人。她期望之後推出睡衣和牀上用品等，令幫襯的顧客在合理的價錢下追求舒適的生活。 撰文：李佩儀 攝影：李權威 首飾：The Legacy Lab



化妝：Kamen Leung 髮型：Derrick Ng@The Muse Hair 場地：The Muse Hair



Eunis做模特兒多年，10年前已想擁有自己的品牌，但一直未有機會。至今年初與好友Michael傾談時，對方問她有冇興趣做cashmere product時，Eunis好興奮說：「我好鍾意cashmere，當我第一次着過cashmere，我就唔會再着其他冷衫。「When you try the best, you’ll never go back！」二人一拍即合，並即時着手籌備。三個月前品牌正式成立，他們決意做出質量好、價錢又大眾化的cashmere，現時有衫褲、披肩和拖鞋。



視品牌如BB



Eunis稱由於是生活品牌，cashmere產品只是頭炮，明年仲想出睡衣，牀上用品和BB衫等。問首次做生意的Eunis負責甚麼工作時，她不諱言是打雜乜都要做，「例如去廠睇料，然後做design同marketing，客人嘅招待同諮詢等等，都係邊學邊做。」由於她還要擔任ViuTV節目的主持，她表示會盡量分配時間。問她工作咁忙有時間拍拖嗎？她笑言：「暫時未有合適對象，但會繼續努力，先投放感情喺盤生意先，話晒係我個BB嚟。」



