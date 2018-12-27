首拍TVB劇合演父女 ﻿姜浩文談善言﻿﻿大歎唔夠喉﻿

姜浩文（黑哥）和談善言最近首度參與TVB劇《守護神之保險調查》其中一個單元，兩人更第一次合演父女「排骨細」和「阿Bi」，他們都大讚今次合作相當愉快，只可惜只得三集戲份，大歎唔多夠喉，希望觀眾喜歡他們演出，TVB聽到他們呼喚，有望將故事拍成外傳，兩人再有機會合作。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Larry Ho @ IL COLPO GROUP（談善言）、Jove Shek@La Môd Salon（黑哥）



化妝：German Cheung（談善言）、 Herrylaiming Make-Up（黑哥） 服裝：Alexander Wang @ Joyce（談善言）



黑哥和阿談這次都是第一次拍TVB劇，亞視出身的黑哥當然好適應，「其實今次似拍電影多啲，因為全部實景拍攝，況且我拍電視出身，就算再拍廠景應該都冇乜問題，其實最緊要角色適合，電影定電視，戲份多少都冇問題。」阿談更謂自己作為新人冇得揀，有機會演出已經好開心，仲有機會跟黑哥學嘢。



父女情夠感人



故事中黑哥演九流爛仔「排骨細」，不但經常畀人恰，連個女、童黨大家姐「阿Bi」都睇佢唔起。黑哥說：「『排骨細』因為幫人賣保安公司更表，結果無端端牽涉入單劫案度，搞到一身蟻，連個女都唔幫佢，不過兩父女都有啲好感人嘅場面，大家到時睇就知。」阿談大讚好在對手是黑哥，「我劇裏面又要成日鬧黑哥，最初都擔心㗎！不過好彩佢好Nice，每次拍完會問我得唔得？唔得就再嚟過，真係好好人。」合作得開心當然唔想停，黑哥話：「頭先記者會樂小姐（易玲）都話我哋太少戲，個單元得三集，希望佢哋啲高層諗吓拍番個廿集嘅『排骨細』外傳啦！」阿談即補充，「記得預埋我做番你個女呀！」



