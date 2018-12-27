堅拒承認拍拖 劉佩玥照收周志文禮物

劉佩玥（Moon）和張彥博昨日出席聖誕活動，現場獻唱外又與粉絲大玩遊戲。Moon表示聖誕節很忙碌，每日要參加3、4個party，由午飯吃到消夜，但食方面比較節制，因氣管敏感咳得好辛苦，希望不會影響唱歌。由於她本身有免疫系統及玫瑰痤瘡問題，所以多年沒飲酒，她稱很多時要照顧飲醉的朋友，送他們回家及幫手清理嘔吐物。她表示收到好多客戶送的禮物，而且她不喜歡驚喜，身邊朋友也將送禮物的錢折現捐給慈善機構。問到男友周志文送甚麼禮物？她即笑言沒男友，但男方送了她喜歡的卡通人物耳筒，她則未有時間買禮物回禮。



至於張彥博則說之前演唱會阿 Moon出任嘉賓已是最大的禮物，同時覺得今年聖誕節好溫暖，雖然身邊朋友要開工，但他到尖沙咀感受聖誕氣氛，除做觀眾聽C AllStar唱歌外，還與地下樂隊busking交流。此外，他在海旁見到人排隊擁抱，一班人衝過來與他擁抱感覺好溫暖 。



