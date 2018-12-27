何雁詩上門送鏈 焗雞餵飽鄭俊弘

升呢人母的宋熙年昨日與何雁詩和徐榮等現身慈善活動，宋熙年表示趁聖誕節特別為4個月大囝囝買了紅色衫仔，沒料囝囝穿起來竟像女仔。老公陳智燊則把兒子的頭髮剃光儲起做毛筆及紀念品，更指兒子被剃頭全程表現淡定沒喊過，令她體會育兒每日都有新樂趣和驚喜。她又稱雖不捨兒子，但已全面復工，更笑指坐月時覺得自己像變了黃面婆；又爆老公大讚兒子很旺他，工作沒停過不停飛，但老公不在身邊獨力湊仔會感孤單，但慶幸已是個幸福太太。



何雁詩則透露，聖誕節特別到男友鄭俊弘家慶祝，除送了頸鏈給男友，還下廚焗雞，讓男友開工也可吃得好，而男友當然有讚好食，等同長期說她不肥一樣，笑言因此才做到「生還力強」的男友。她又不諱言繼美國開首個情侶檔演唱會後，希望香港也有此機會。



