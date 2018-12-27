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何廣沛聖誕冇約朱晨麗 譚凱琪與男友開餐慶祝

2018-12-27 列印
■譚凱琪和何廣沛聖誕節都在工作中度過。
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　　譚凱琪昨日Boxing Day聯同何廣沛和梁嘉琪出席活動，譚凱琪表示前一日聖誕節要開工，她特別為劇組同事整Cup Cake，亦有抽空跟男友吃聖誕餐慶祝，笑言對方送了個心畀自己，因禮物是由她挑選，此外她還收到一份很有心思的聖誕禮物，就是相識多年的朋友親手做的相集。

　　譚凱琪還自爆瘀事，透露曾送過bling bling領呔給男友，豈料男友嫌老土不肯戴之餘，見到bling bling都討厭。問到何廣沛收工後有否相約緋聞女友朱晨麗（朱朱）？他指臨時約人「太肉酸」，不過都會相約朱朱食飯慶祝對方得獎，但估計要待明年1月才能成事，因二人都很忙，他還透露2月要開拍新劇，由於要擊退腹部朱古力下的脂肪，故要勤力操練。

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