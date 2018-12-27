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Kim揼本開聖誕派對碧咸型爆切火雞

2018-12-27 列印
■碧咸着到官仔骨骨切火雞，有姿勢有實際。
■Kim（左）與Paris齊齊過平安夜。
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　　聖誕節普天同慶，外國影星更為重視。英國萬人迷碧咸的聖誕節當然與家人度過，昨日他上載了打上領帶、官仔骨骨的切火雞照片，十分有型；兒子Brooklyn就公開了家中開派對的照片，當中少不了有多瓶烈酒和紅酒。

　　另一受矚目的家族Kardashian一家亦舉行大型派對，Kim將自己屋企佈置成雪山度假村一樣，更邀請好友Paris Hilton、歌手John Legend夫婦、珍妮花洛庇絲等出席平安夜派對。Kim揼本將大宅外山坡鋪滿雪，與Paris等齊玩雪兜從山坡滑下。聖誕當日他們一家齊人拆禮物，母親Kris Jenner獲得一個印有粗口的名牌行李箱。

網上圖片

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