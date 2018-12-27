Kim揼本開聖誕派對碧咸型爆切火雞

現時馬會提供的賽馬博彩項目可謂五花八門，相對七十年代香港賽馬初轉為職業化時，只設獨贏、位置及連贏這些普通彩池，今天的確精采得多。不過博彩種類增加之後，大家面對的難題，便是如何選擇。 筆者經常說選馬靠眼光，贏錢講運氣，有時兩個人不謀而合喜歡同一場心水馬，甚至乎馬膽及配腳一樣，但假如分別投注不同的彩池的話，結局可能有天壤之別。 筆者有位朋友常用的一個方式，是在某場賽事中選三匹馬，分別投注連贏及複式三重彩，但不會補位置Q，他的理由是位置Q要三條全中才有較佳回報，倒不如將本錢改投三重彩，若命中的話，派彩自然高於三條位置Q的總和。不敢說他這個策略是否高明，但卻反映博彩方式確是因人而異...

2018-12-27