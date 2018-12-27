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EastLight成員指控施虐 社長金昌煥開記招反駁

2018-12-27 列印
■金昌煥舉行記者招待會，反擊李碩澈等施暴指控。
■李碩澈（左）及胞弟李勝鉉早前到警署助查。
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　　前年出道的韓國6人樂隊The EastLight，18歲隊長李碩澈及其16歲胞弟兼隊友李勝鉉，於10月時指控一直受所屬事務所社長金昌煥言語暴力，又被公司製作人文英日毆打，二人展示受傷圖片，其後更到警署受查。

　　昨日，金昌煥聯同兩名EastLight前成員李恩成及丁俟江現身記者會，反駁李碩澈兄弟的指控，除了公開與李氏兄弟父母的短訊內容外，亦有李勝鉉從公司搬走電子鼓的閉路電視影片，指李勝鉉聯同其父親盜取公司財物。金昌煥表示李碩澈兩兄弟任練習生時，其父母已同意當兒子違反規則時要接受體罰；又指李父向兩兄弟施暴後再拍照陷害他們。而兩位前成員李恩成及丁俟江亦力撐舊老闆，又指李勝鉉曾透露經常被父親體罰，包括用皮帶及棍暴打他。

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